Cea mai puternică rugăciune către Sfântul Nicolae Sfantul Nicolae, cunoscut și drept „Facatorul de minuni”, este sarbatorit de crestini pe data de 6 decembrie. Este unul dintre cei mai importanți sfinți romani, de aceea e bine sa aflați care este cea mai puternica rugaciune catre Sfantul Nicolae. Sfantul Nicolae a trait la sfarsitul secolului al III-lea – inceputul secolului al IV-lea. S-a nascut intr-o familie bogata, in localitatea Patara, in provincia Lichia, mai exact din partea asiatica a Turciei de astazi. Inca din copilarie, Sfantul Nicolae a dovedit credinta exceptionala, iar in timpul tineretii s-a facut remarcat prin purtare aleasa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

