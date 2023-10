Stiri pe aceeasi tema

- Pelerinii care vor sa se inchine la moastele Sfintei Parascheva au putut sa profite ieri de o fereastra de aur, care s-ar putea regasi si astazi. Vremea mohorata si frigul nu au incurajat pelerinii din alte judete sa vina inca spre Iasi, acestia asteptand apropierea hramului, de pe 14 octombrie. Astfel…

- Familia Buștei a adus la Iași din București, pentru al douazecilea an consecutiv, mii de fire de flori pentru ornarea baldachinului in care va fi așezata, pe timpul pelerinajului, racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinajul la care sunt așteptați sute de mii de romani incepe de sambata,…

- Exista anumite rugaciuni care sunt mai puternice in luna octombrie. Rostite de anumite sarbatori, acestea pot aduce sanatate, belsug si noroc in iubire. Iata despre ce rugaciune este vorba! Cand trebuie sa rostești aceasta rugaciunea? In luna octombrie au loc mai multe sarbatori religioase importante.…

- Sarbatoare cu cruce neagra astazi pentru crestinii ortodocsi. Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe Sfanta Haritina și Sfintii Cuviosi Daniil si Misail. Se spune ca astazi e bine sa rostești cea mai veche și puternica rugaciune catre Maica Domnului.

- Astazi, 1 octombrie 2023, este praznuita in calendarul creștin ortodox sarbatoarea Acoperamantul Maicii Domnului. De aceasta sarbatoare cu cruce roșie sunt legate multe rugaciuni puternice, dar și tradiții și superstiții populare.

- In lumea agitata in care traim, cautarea liniștii și pastrarea sanatații sunt preocupari esențiale. Pentru cei care cauta indrumare spirituala, rostirea unei rugaciuni in fiecare marți poate fi o modalitate puternica de a obține echilibrul și binecuvantarea divina.

- Doamne Iisuse Hristoase, Mantuitorul nostru, trimis ai fost de Dumnezeu-Tatal pe pamant ca sa salvezi neamul omenesc de la moarte, Care prin insasi a Ta rabdare neclintita si smerenie necuprinsa ai suferit batjocura, rani, cruce si moarte, fara impotrivire.Vino intre noi si-n casa noastra, precum in…

- Pe 29 august, intreaga creștinatate praznuiește una din importantele momente din istoria sa. Este vorba de ziua Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul, cel care prevestea venirea lui Iisus Hristos, de catre imparatul Irod. Conform tradițiilor, afla ce nu ai voie sa faci pe 29 august, dar și care…