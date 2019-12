Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult sau mai puțin, toți oamenii au vicii. Fie ca este vorba de jocuri de noroc, țigari sau alte...pacate, fiecare din noi trebuie sa avem puterea, la un moment dat, sa renunțam la aceste vicii care nu aduc nimic bun in viața noastra.

- Cu siguranța și tu ai avut macar o data in viața probleme financiare. Sa recunoști ca ai astfel de necazuri, nu este niciun pacat. Sa recunoști ca ai nevoie de ajutor este, de asemenea, un act de curaj.

- Fiecare om ajunge, la un moment dat, sa intampine probleme in casnicie. Este bine ca in momentele grele sa cauți sprijin și comunicare la partenerul tau de viața și, mai mult de atat, sa știi sa te bazezi și pe credința.

- Azi se implinesc 30 de ani de la moartea lui Arsenie Boca, cel considerat de toți credincioșii ca fiind „ultimul sfant al romanilor”. Arsenie Boca este extrem de cunoscut pentru minunile nenumarate pe care le-a facut, dar și pentru invațaturile pe care le-a transmis tuturor credincioșilor.

- Explozia, ale carei cauze nu au fost stabilite, s-a produs in depozitul unei intreprinderi familiale locale, Costa, in comuna Barcellona Pozzo di Gotto.Persoanele decedate sunt doi barbati de la o alta firma, care efectuau lucrari de intretinere, si sotia proprietarului fabricii, o femeie…

- Praznuit pe 9 noiembrie si considerat facator de minuni inca din timpul vietii, Sfantul Nectarie este recunoscut ca aduce vindecare celor bolnavi de cancer, dar si ca asculta rugaciunile femeilor care nu pot avea copii.

- In fiecare an, pe data de 26 octombrie, romanii il sarbatoresc pe Sfantul Dimitrie, cunoscut in popor ca Sfantul Dumitru. In aceasta zi exista mai multe lucruri pe care trebuie sa le faci, dar și multe interdicții.

- Cristina Rus este insarcinata pentru a treia oara. In luna ianuarie a anului urmator, fosta cantareața va aduce pe lume bebelușul. „Da, este adevarat. Nu ca sunt insarcinata, sunt super insarcinata. Mai am puțin și nasc… In ianuarie se va intampla, nu știu exact data la care va vrea sa vina pe lume.…