Stiri pe aceeasi tema

- Paște 2022: Vinerea Patimilor, zi aliturgica. Semnificatie, traditii si obiceiuri. Ce nu ai voie sa faci in Vinerea Mare Vinerea Mare (Vinerea Paștilor, Vinerea Seaca, Vinerea Patimilor) este zi de mare doliu a intregii creștinatați pentru ca in aceasta zi a fost rastignit și a murit Mantuitorul lumii.…

- Cand se vopsesc ouale de Paște? Intre cele doua evenimente esentiale ale crestinismului, Rastignirea si Invierea, muritorii cinstesc jertfa Mantuitorului, inrosind oua. Sunt un simbol al sacrificiului, pentru ca au culoarea sangelui. Intrebarea este cand putem incondeia ouale ca sa nu pacatuim? Romania…

- Viața este un amalgam de lucruri extraordinare. Avem parte de multe caderi, cand ne simțim cu aripile frante, dar ajungem și la momente frumoase. Situațiile grele ii fac pe oamenii puternici sa se inalțe și mai mult, datorita spiritului lor de luptatori. Astrele spun ca exista o zodie care știe sa joace…

- Sunt mai multe rugaciuni pe care le poți rosti in Postul Paștelui. Rugaciunea este modul de a comunica cu divinitatea, de a cere sprijin și de a mulțumi. Cum creștinii se afla intr-o perioada de Post, rugaciunea ii ajuta sa iși primeneasca trupul și sa iși hraneasca sufletul. Ea poate da putere și poate…

- Iedera poate reduce cu peste 90% poluarea aerului in doar o noapte. Prin urmare, este una dintre cele mai des recomandate plante de apartament pentru imbunatațirea calitații somnului. De asemenea, iedera are și un rol benefic in cazul persoanelor care sufera de boli respiratorii.

- Academica Clinceni ramane intr-o criza grava și arata ca o condamnata la retrogradare, insa Gaz Metan a mai platit din restanțe și e posibil sa ajunga la zi in martie, așa ca Dinamo va avea avea de tras din greu ca sa prinda un loc in barajul pentru salvarea de la retrogradare. Dinamo face calcule disperate…

- Pe langa o dieta echilibrata și sanatoasa și mișcarea regulata, anumite ceaiuri te ajuta sa scapi mai repede de kilogramele nedorite și de grasimea de pe burta care se lasa greu dusa, potrivit Doctorulzilei.ro .1. Ceaiul de ghimbir„Este foarte bun stimulent digestiv, amplifica arderile de grasimi și…

- De cateva zile, pe internet, circula cea mai puternica dieta de slabire. Aceasta consta intr-un suc natural, pe care il prepari chiar la tine acasa. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort****…