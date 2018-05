Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și-a serbat ziua de naștere saptamana trecuta. Cu aceasta ocazie, vedeta a dorit sa faca un gest nobil, deschizand o urna de donații pentru invitații la petrecere. Banii adunați la sfarșit urmau sa fie folosiți pentru o cauza umanitara.

- Teoria precum ca Iuda ar fi indeplinit o misiune prescrisa in planul lui Dumnezeu, ca fara tradarea lui nu ar fi avut loc rastignirea si, deci, nici izbavirea neamului omenesc, nu are nici un temei. Hristos ar fi fost ucis oricum si asta se vede din alte tentative ale iudeilor de a-L ucide cu pietre.…

- O bomba nucleara detonata intr-un oras sau intr-o o zona foarte populata are potentialul de a ucide foarte multi oameni. De exemplu, in Bucuresti un focos termonuclear W87 ar ucide pe loc 250.000 de oameni si ar rani alte 400.000 de persoane. O racheta balistica LGM-118A, aflata in dotarea SUA, poate…

- "Ea este Nicoleta, una dintre fostele mele colege de clasa din liceu. O fata vesela și plina de viața, la care m-am gandit mereu cu drag, de cate ori imi aminteam de acei frumoși ani din viața mea. Cand am facut anunțul despre Revederea de gradul (economic) 3, cum imi place mie sa zic ?, mi-a scris…

- Actrița Bianca Brad a pimit o veste cumplita. Una dintre colegele sale de liceu a incetat din viața. Bianca Brad, in varsta de 50 de ani , are sufletul indurerat dupa ce a aflat de moartea uneia dinte fostele ei colege de liceu, cu care urma sa se vada, dar n-a mai apucat. Bianca Brad, mama unui baiețel…

- Daca simți ca viața ta devine plina de probleme și ca nimic nu mai merge așa cum ar trebui, atunci cu siguranța trebuie sa rostești cea mai puternica rugaciune catre Ingerul Pazitor! Efectele se vad imediat!

- Conform unor surse demne de incredere, Fane, nimeni altul decat varul lui Florin Vancica, fostul iubit al Roxanei Dobre, a castigat, recent, o suma impresionanta la jocurile de noroc, scrie spynews.ro. Dupa o noapte de povestit nepotilor, controversatul barbat a pus mana pe un milion de euro. Cu…

- "Poți sa ai foarte multe energii pozitive și sa nu știi sa iți administrezi banii. Prima regula este sa respectam banii. In momentul in care sa ai niște bancnote, sa nu ii mototolești. Eu nu sunt fericit cand merg sa imi iau salariul și gasesc bancnote puse pe fața, pe dos. Ca sa aveți bani in permanența,…