Stiri pe aceeasi tema

- Autobuzele electrice erau considerate o gluma in cadrul unei conferinte a industriei petrolului ce a avut loc in Belgia in urma cu sapte ani, cand producatorul chinez BYD a prezentat un prototip, potrivit Bloomberg. „Toata lumea radea de compania BYD pentru ca a produs o jucarie”, isi aminteste…

- Autobuzele electrice, care in urma cu sapte ani au fost considerate o gluma la o conferinta auto din Belgia, cand producatorul chinez BYD a prezentat un model, au inceput sa afecteze industria petrolului, relateaza Bloomberg.

- Industria auto germana trebuie sa investeasca semnificativ in dezvoltarea masinilor electrice si a facilitatilor de productie pentru baterii in Europa, pentru a face fata concurentei pe plan global, a afirmat ministrul Economiei, Peter Altmaier, intr-un interviu aparut luni in publicatia Bild.…

- Fostul premier britanic Tony Blair a spus luni, in fata unor jurnalisti la Londra, ca se teme de impactul Brexitului asupra Acordului de pace din Vinerea Mare in Irlanda de Nord, relateaza AFP. Decizia Regatului Unit de a parasi UE la 29 martie 2019 risca sa reintroduca o frontiera dura intre provincia…

- Autovehiculele electrice pot fi mai ieftine decat cele pe combustibili petrolieri pana in 2025, daca costul bateriilor litiu-ion continua sa scada, potrivit unui raport al Bloomberg New Energy Finance. Unele modele de masini electrice ar putea costa la fel de mult ca motoarele cu ardere de combustie…

- Schimbarile majore introduse de standardul IFRS 9 sunt estimarea pierderii folosind elemente anticipative si reflectarea pierderii asteptate pe toata durata de viata pentru credite performante care au un risc crescut fata de momentul creditarii. Un nou standard de contabilitate este pe…

- China initiaza cea mai mare lupta impotriva poluarii din istoria omenirii, cu o legislatie revizuita si o serie noua de politici verzi, atat de extensive incat vor fi resimtite la nivelul intregii lumi, transformand totul de la cererea pentru vehicule electrice, pana la pietele internationale pentru…

- Peste jumatate dintre vehiculele aflate in circulatie la nivel mondial ar putea fi electrice 100%, pana in anul 2030, in timp ce 40% din totalul distantelor parcurse ar putea fi realizate in vehicule autonome, arata rezultatele studiului "Cele cinci dimensiuni ale transformarii industriei auto", realizat…