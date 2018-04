Stiri pe aceeasi tema

- Membrii actuali ai Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica primesc in prezent doar o remuneratie fixa. Insa, dupa ce se va alege noua conducere a companiei, pe baza Ordonantei 109, toti vor primi si o remuneratie variabila, egala cu cea fixa de acum, care practic la va dubla…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu Christina Verchere, noua „regina” a OMV Petrom la București. Scoțianca a ieșit la o masa privata cu predecesoarea ei, Mariana Gheorghe, dar, apoi, amandoua au tremurat, la propriu. Șoferul a lasat-o pe „super-șefa”…

- Christina Verchere va prelua functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al OMV Petrom S.A. incepand cu data de 1 mai 2018, inlocuind-o pe Mariana Gheorghe, al carei mandat va inceta la 30 aprilie, conform unui raport remis luni Bursei de Valori Bucuresti. "În şedinţa…

- Actiunile Sphera Franchise Group, companie care administreaza restaurante sub brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell, scadeau cel mai mult, vineri dimineata, pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, Sphera Franchise Group se deprecia cu 6,84%, fiind urmată de Altur, cu -2,99%,…