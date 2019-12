Cea mai profitabila investitie a deceniului: Un dolar investit in urma cu 10 ani ti-ar fi adus acum 90.000 de dolari

Care a fost cea mai profitabila investitie a deceniului? Bitcoin. Un dolar investit in urma cu 10 ani in aceasta moneda virtuala ar valora acum 90.000 de dolari.



Concluzia reiese dintr-un raport recent al Bank of America Securities, citat de CNN.



Un bitcoin costa acum aproximativ 7.000 de dolari. Desi valoarea este de aproape trei ori mai mica decat nivelul maxim atins acum doi ani (putin sub 20.000 de dolari), este uriasa comparativ cu cea de la inceputul deceniului, cand un bitcoin valora mai putin de un cent.



Da, bitcoin este in continuare o bula speculativa si…