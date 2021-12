Cea mai PROFITABILĂ afacere din pandemie: specialiștii dau pontul pentru investițiile anului 2022 Finalul de an este un moment bun de bilant si de planificare a investitiilor pentru noul an. Piata imobiliara ramane in continuare una dintre cele mai bune solutii de plasament al capitalului, daca analizam trendul pietei din ultimii ani, dar si estimarile expertilor pentru 2022. Comparativ cu alte solutii de investitii, cele din imobiliare mentin un raport bun intre castig si risc. Mai mult, pe langa faptul ca valoarea investitiei creste in timp, o locuinta poate genera prin inchiriere un randament anual de pana la 5%. Locuintele din Romania, printre cele mai ieftine din Europa … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

