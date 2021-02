Carburanții se scumpesc tot mai mult, de la o zi la alte, și am ajuns sa platim pentru un litru de benzina sau motorina aproape cat plateam inainte de pandemie. In urma cu doua saptamani, romanii plateau pentru un litru de benzina sau motorina sub 5 lei, acum prețul este de 5,2 - 5,3 lei/litru. Reprezentanții benzinariilor spun ca scumpirile se datoreaza majorarii accizei și a evoluției cotatiei barilului de petrol. Bucureștenii care au mers la pompa marți, 23 februarie, au platit pentru un litru de benzina standard intre 5,14 și 5,24 de lei, iar pentru motorina standard intre 5,19 și 5,31. In…