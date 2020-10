Cea mai PROASTĂ veste pentru Bucureșteni! Se va impune o nouă restricție Acesta a declarat luni la Antena 3 ca este posibil ca autoritațile sa introduca in București obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber, in anumite zone „roșii”, precum și carantinarea unor anumite zone. „E posibil sa se introduca in anumite zone, cartiere, sau zone aglomerate”, a spus Virgil Guran, despre masca de protecție in spațiul liber, in Bucureșt. El a adaugat ca este posibil sa se carantineze și anumite zone din Capitala. Un numar de 1.591 de cazuri noi persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

