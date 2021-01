Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor care au drept cauza Covid-19 ar putea atinge ”foarte curand” nivelul de 100.000 de saptamana, la nivel mondial, fata de cel de 93.000 raportat saptamana trecuta, a declarat, luni, expertul in urgente al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Mike Ryan, transmite Reuters. Intr-un…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat, marti, ca este ”foarte dezamagit” ca autoritațile din China nu a autorizat inca intrarea in tara a unei echipe de experti internationali pentru a analiza originea noului coronavirus, transmite Reuters.Echipa,…

- Un numar de peste 800.000 de oameni au fost vaccinati pana acum in Rusia impotriva coronavirusului si au fost expediate in teritoriu mai mult de 1,5 milioane de doze de vaccin rusesc Sputnik V, a anuntat ministrul Sanatatii, Mihail Murasko, care a adaugat ca de la 1 ianuarie, cei care se imunizeaza…

- Tarile trebuie sa ramana vigilente chiar daca in ultima perioada s-a constatat o scadere a infectarilor cu noul coronavirus, a spus vineri, Maria Van Kerkhove, director tehnic al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Mike Ryan, director executiv, a precizat ca ar fi o "grava speculatie" din partea organizatiei…

- In cadrul unei reuniuni interne, oficialii europeni au declarat ca, pana in anul 2022, doar o parte din populația Uniunii Europene va fi imunizata impotriva noului coronavirus, in condițiile in care vaccinurile pe care UE și le asigura ar putea sa nu fie eficiente sau sa nu fie destule, transmite agenția…