Cea mai prețioasă mașină a Patriarhului Daniel /FOTO! Nu se mai leapădă de ea! Care este cea mai prețioasa mașina a Patriarhului Daniel. A fost surprins coborand din luxoase Audi A8 dar și Maybach Mercedes insa parintele din fruntea Bisericii Ortodoxe Romane se simte cel mai bine in microbuzul sau, un Volkswagen Multivan. Mașina de care nici nu se mai desparte in deplasari oficiale, mai ales dupa rușinea traita in urma cu cinci ani, dupa Serviciul de Paza și Protecție s-a oferit sa-l plimbe cu o limuzina fara polița RCA valabila. Cele mai mari pensii alimentare din lumea faimoșilor noștri. Cat au platit lunar Cristi Borcea, Adrian Mutu ori Silviu Prigoana Ei bine, Preafericitul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 11 ianuarie, in jurul orei 18.00, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre o femeie din Botiza, cu privire la faptul ca, pe D.C. denumit popular ,,Ulita pe sub Biserica” din localitatea Berbesti s-a produs un eveniment rutier, iar conducatorul autoturismului…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat ca 2023 sa fie Anul omagial al pastorației persoanelor varstnice. Proclamarea solemna a avut loc duminica, iar evenimentul s-a incheiat cu prezentarea icoanei reprezentative a tematicii omagiale. In icoana apar „doua personaje din Vechiul Testament…

- Credincioșii iși pot lua ramas bun de la Papa Emerit Benedict al XVI-lea pana joi, cand vor avea loc funeraliile, in Piața Sfantul Petru, de la Vatican. Mii de creștini sunt așteptați sa asiste la funeraliile prezidate de Papa Francisc.

- Fostul Papa Benedict, primul lider al Bisericii Catolice care a renunțat in 600 de ani, a murit la varsta de 95 de ani, a declarat un purtator de cuvant al Sfantului Scaun. „Cu tristețe va informez ca Papa emerit, Benedict al XVI-lea, a incetat din viața astazi, la ora 9:34, in Manastirea Mater Ecclesiae…

- Un preot a ramas fara mașina, chiar inainte de Craciun! Preotul Iustin Calancea, de la Biserica ”Sf. Mihail și Gavril”, din Suceava, a ramas fara Mercedesul pe care il deținea, pentru ca automobilul a ars aproape in intregime. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mașina unui preot care slujește in municipiul Radauți a fost incendiata de o mana criminala in plina noapte. S-a intamplat joi, in jurul orei 22.00, iar autoturismul marca Mercedes Cobra al preotului Iustin Calancea, de la Biserica "Sf. Mihail și Gavril", din cartierul Obor, a ars ...

- In Duminica a 28-a dupa Rusalii, Biserica a randuit a fi citita Evanghelia celor poftiți la cina. Ințelesurile duhovnicești ale acestui text scripturistic au fost talcuite de Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, in cuvantul de invațatura rostit in Paraclisul istoric…

- Doi barbați, unul de 67 de ani și celalalt de 38 de ani, au fost loviți duminica seara de o Dacia Logan. Accidentul s-a petrecut la Dragușeni, pe drumul european 85, iar incidentul s-a dovedit a fi unul extrem de grav. Unul dintre barbați, cel de 38 de ani, era conștient, insa celalalt se afla in ...