Stiri pe aceeasi tema

- Oferta tot mai bogata de legume in Piata din Carei The post PREȚURILE LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR AU SCAZUT Gladiolele au fost vedetele Pietei Somes din Satu Mare, la final de iunie first appeared on Informatia Zilei .

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 1% in luna mai 2024, comparativ cu luna mai 2023, si au crescut cu 0,7% fata de luna aprilie 2024, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). ”In luna mai 2024, preturile productiei industriale…

- Potrivit unei hotarari adoptate vineri de Guvern, prețurile RCA vor ramane plafonate pentru inca 3 luni, pana la data de 30 septembrie 2024. Masura este motivata de un dezechilibru dintre cerere și oferta in piața RCA, care ar putea duce la creșterea prețurilor daca s-ar renunța la inghețarea prețurilor…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 7,9% in luna martie 2024, comparativ cu martie 2023, si cu 1,8% fata de luna precedenta, potrivit INS.

- Patiserii vor scoate pe piata 7,2 milioane de bucati, in scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar si fata de sarbatorile de iarna. Motivul este scaderea puterii de cumparare a poluatiei, iar unii producatori si-au redus preturile chiar si cu 10%. Presedintele Patronatului Roman din Industria…

- Pentru cei care doresc sa iși produca macar o parte dintre legume in gradinile proprii, acum este perioada optima de plantare a rasadurilor. In piețe, oferta este foarte bogata. In piețe oferta de rasaduri, atat pentru flori, cat și pentru legume, este foarte bogata. Se gasesc atat legume, precum roșii,…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat ca deși plafonarea adaosurilor comerciale pentru alimentele de baza a avut un impact pozitiv, prețurile in piețele agroalimentare sunt in continuare mari. „Am spus acest lucru (n.r.- prețurile din piața sunt mari). Am fost in piața, merg des in piața. Sunt…