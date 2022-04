Stiri pe aceeasi tema

- Revista Forbes a publicat topul celor mai bogați oameni din lume. In acest clasament se afla și șase dintre cei mai bogați romani, o parte dintre ei activand in sectorul de tehnologie. Averea cumulata a celor șase romani se ridica la 10 miliarde de dolari. Daniel Dineș, fondatorul și CEO-ul companie…

- Una din cele mai importante investiții in municipiul Arad este pe cale sa se realizeze. Este vorba despre o investiție pe o suprafața de teren de 160.000 metri patrați, in zona Campul Liniștii. Deși zona in discuție era pregatita pentru dezvoltare, sensul giratoriu de la intersecția strazii Campul Liniștii…

- Celebrul investitor miliardar George Soros, 92 de ani, cu o avere estimata de publicatia americana Forbes la aproximativ 9 miliarde de dolari, a vandut in ultimele luni din 2021 actiunile pe care le avea la producatorul de software de automatizare UiPath (PATH), scrie Mediafax. Fii la curent…

- Daca in județ astfel de parcuri de producere a energiei verzi sunt deja funcționale, municipiul Botoșani se aliniaza (mai greu) acestui concept. Un parc fotovoltaic care se va intinde pe o suprafața de teren de peste un hectar ar urma sa fie inființat la Botoșani.

- Firmele românești, inclusiv startup-uri, care activeaza în construcții, producție, inovare și agricultura vor ava la dispoziție totale granturi de sute de milioane de euro și credite bancare cu garanții publice de ordinul miliardelor de euro, prin 4 noi programe de sprijin pe care statul…

- ”S-a spulberat și mitul Dineș” titram pe 31 ianuarie. Atunci cand dezvaluiam ca ”vorbim aici de campania mai mult sau mai puțin inșelatoare despre explozia cotarii la bursa de peste Ocean a UiPath, compania lui Daniel Dineș”. ”Cel care, dupa ce a fost intens mediatizat ca fiind cotat cu o avere de peste…

- Startup-ul românesc Humans.ai, care dezvolta prima platforma pentru generarea de modele de inteligența artificiala și guvernarea lor prin tehnologia blockchain, anunța, luni, parteneriatul cu Next Chymia Consulting HK, unul dintre principalii investitori ai companiei. Citește mai departe și…

- Afacerile românești mici și mijlocii (IMM), ar urma sa poata putea obține noi finanțari, cu componente de fonduri nerambursabile (granturi), credite bancare și garanții de stat, prin 4 noi programe propuse în dezbatere publica deocamdata, pentru fermieri și firme de producție, construcții…