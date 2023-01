Cea mai nouă insulă de pe Pământ are câțiva ani și ascunde noi forme de viață O noua insula a aparut in Pacificul de Sud in 2015, și a creat o oportunitate fara precedent nu doar pentru geologi și vulcanologi, ci și pentru biologi și ecologiști. Apariția unei noi insule ofera șansa de a invața despre cum incep ecosistemele, incepand cu pionierii microbieni care colonizeaza un teren nou ca acesta, inainte de a aparea plantele sau animalele. Insula Hunga Tonga-Hunga Ha’apai nu a rezistat prea mult timp – dupa ce s-a format in urma unei erupții vulcanice in 2015, a fost distrusa de o alta erupție la inceputul anului 2022. In cei șapte ani in care a existat, insa, insula a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

