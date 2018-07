Stiri pe aceeasi tema

- "Este un sentiment fanatstic sa castig aici. Spa este o destinatie buna pentru familia Schumacher", a declarat pilotul de 19 ani de la echipa Prema Theodore Racing. Schumacher jr. a plecat de pe locul 6 al grilei si s-a impus dupa o cursa desfasurata in conditii mixte, pe o pista umeda care…

- Profesorul Steven Laureys, unul dintre cei mai mari specialisti in probleme ce tin de coma, spune ca sunt sanse extrem de mici ca Michael Schumacher sa-si revina in totalitate. Fostul mare pilot de Formula 1 se afla in continuare in recuperare, la aproape cinci ani de la accidentul pe care l-a suferit…

- Cristi Borcea are planuri mari cu Valentina Pelinel! Familia așteapta cu sufletul la gura eliberarea fostului boss de la Dinamo, iar momentul pare mai aproape ca niciodata. In plus, tatal lui Borcea susține ca afaceristul iși dorește sa-i faca o nunta ca-n povești Valentinei, atunci cand va ajunge acasa. …

- Michael In urma cu patru ani și ceva, in 29 decembrie 2013, aflat in vacanța in stațiunea Meribel din Alpii francezi, Michael Schumacher (35 de ani, 175 cm inalțime) parasind in mod imprudent, in plina zi, partia marcata, iși agața schiurile de cateva colțuri de stanca abia acoperite cu zapada și se…

- Din decembrie 2013, cand Michael Schumacher a suferit acel accident teribil la schi, familia lor nu mai este la fel. Fiica celebrului campion de Formula 1, pe nume Gina-Maria Schumacher, acum in varsta de 21 de ani, a acordat primul ei interviu in care a vorbit despre pasiunea sa, dar și despre tatal…

- Dupa ce un membru al familiei lui Michael Schumacher a vorbit despre care mai este starea acestuia de sanatate, un prieten apropiat a acceptat sa vorbeasca in cadrul unui interviu despre fostul pilot de Formula 1. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Marturisirile…

- Luca Badoer spune ca nu poate oferi detalii despre starea lui Schumacher, deoarece familia sa vrea sa pastreze totul secret. “Il vizitez pe Michael in mod regulat. Dar familia lui vrea sa pastreze secret tot ce tine de el si eu respect 100% acest lucru. Toata lumea face tot ce e posibil…

- Sotia lui Michael Schumacher este foarte stricta si a refuzat, de exemplu, ca Rubens Barichello, fostul coechipier de la Ferrari al lui Michael, sa vina sa-l vada. "Mi-a spus ca nu ii va face bine nici mie, nici lui", a spus brazilianul