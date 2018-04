Politistii atrag atentia la escrocii care ademenesc iesenii cu diverse oferte, care in final se dovedesc a fi inselatorii, cazuri care s-au inmultit in ultimele luni. Reprezentantii politiei iesene subliniaza ca metodele cel mai des folosite pentru a pacali sunt prin mesaje telefonice, vanzarea de produse de catre „vanzatorii" ambulanti, iar mai nou, hotii se dau drept comisionari care aduc pachete din partea rudelor aflate in strainatate. (...)