- Cercetarea științifica a unui profesor de la Universitatea Al.I.Cuza ar putea aduce contribuții importante pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus. Mai exact este vorba despre o lucrarea științifica intitulata „The Relationship between Exercise and Medication in Preventing Severe forms of COVID-19…

- Cea mai cautata specializare la admiterea din iulie organizata de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este Kinetoterapie și motricitate speciala, din cadrul Facultații de Educație Fizica și Sport, unde se inregistreaza o concurența de 10,71 candidați pe un loc bugetat. In top-ul specializarilor…

- Florin Piclea, directorul Filialei Neamț a Crucii Roșii Romane, a murit astazi, 31 mai, in jurul orei 12, la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, unde a fost internat dupa ce-a fost diagnosticat cu infecție cu noul coronavirus. Florin Piclea avea 64 de ani și, timp de 18 ani, a condus Crucea Roșie…

- In perioada 13-18 iulie, candidatii se vor putea inscrie electronic, pe site-ul inscriere.uaic.ro si fizic, la sediul Universitatii. La admiterea din acest an au fost eliminate toate probele scrise, iar probele orale se vor sustine online, prin intermediul platformelor audio-video. La unele facultati…