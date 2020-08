Cea mai nouă descoperire despre scorţişoară Noi cercetari stiintifice arata ca scortisoara poate ajuta in cazul durerilor de stomac si la mentinerea unui sistem digestiv sanatos. Cercetatorii de la RMIT University School of Engineering din Melbourne au descoperit ca inclusiv o cantitate foarte mica de scortisoara poate contribui la scaderea nivelului de dioxid de carbon din stomac, ajutind digestia. De asemenea, protejeaza peretii stomaculu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Amprente fosilizate ale unor animale ce au trait acum 300 de milioane de ani au fost descoperite in urma unei caderi de roci din apropierea unui traseu popular de drumeție – Grand Canyon. Carui animal i-ar aparține amprentele și ce spun cercetatorii, aflați in randurile de mai jos. Cercetatorii au facut…

- O cercetare efectuata pe esantioane de tesut nazal prelevate chirurgical de la 23 de pacienti, pare sa fi gasit o explicatie pentru faptul ca boala COVID-19 poate provoca pierderea severa a simtului mirosului in absenta altor simptome. Oamenii de știința au ajuns la concluzia ca principala poarta de…

- Cercetatorii spun ca au gasit dovezi care sugereaza ca exista apa pe planeta pitica Ceres, situat in centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter. Daca Ceres are un ocean vast sub crusta sa glaciara, exista sansa ca acesta sa gazduiasca viata intr-o anumita forma.Citește și: Vasile Blaga ii…

- Te-ai intrebat vreodata ce se intampla cu corpul uman dupa ce inima a incetat sa mai bata? Cercetatorii au analizat in detaliu schimbarile care apar, chiar și la 100 de ani dupa moarte. La numai o secunda dupa ce organismul inceteaza sa mai traiasca, in interior incep transformarile. Oxigenul și energia…

- Cercetatorii au descoperit pentru prima data sub straturile de gheata din Antarctica o importanta scurgere de metan. Scugerea poate schimba modelul climatic al regiunii. Pentru prima data, sub straturile de gheata din Antarctica, oamenii de stiinta au detectat o scurgere activa de gaz metan – un gaz…

- Cercetatorii de la California Institute of Technology (Caltech) au descoperit un tip de bacterie care se hraneste cu metale, despre care credeau ca exista de cateva sute de ani dar nu au putut dovedi acest lucru pana acum, precizeaza CNN.Bacteria a fost descoperita accidental in urma unor…

- Oamenii de știința susțin ca micii anticorpi gasiți in acest animal specific pentru America de Sud pot suprima si bloca raspandirea celui de-al doilea val de coronavirus. Cercetatorii din Suedia si...

- O descoperire neașteptata a fost semnalata la ruinele fostei biserici evanghelice din Ghinda! Echipa de specialiști ai Muzeului Județean din Bistrița a reușit sa recupereze cateva vestigii deosebite: Specialiștii Muzeului Județean Bistrița-Nasaud au efectuat, in cursul lunii mai, cateva cercetari preventive…