Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 50 de masini au pornit vineri in cea de-a XIX-a editii a Raliului de regularitate Carpati Retro, care are loc, in acest an, in premiera in judetul Bihor, in perioada 31 august - 2 septembrie 2018. Evenimentul este organizat de Retromobil Club Romania, in colaborare cu Consiliul Judetean Bihor…

- Cheltuielile cu pensiile vor crește cu 131%, de la 60,7 miliarde de lei, estimatul pentru 2018, la 140,02 miliarde in 2022, potrivit proiectului noii Legi a pensiilor, pus in dezbatere publica joi seara. Impactul pe patru ani este de 40 de miliarde de lei. In 2021, aceste cheltuieli vor fi duble fața…

- Investitorii in peste 40 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) care ofera dividende sunt rasplatiti cu peste 7,23 miliarde de lei, echivalentul a peste 1,55 miliarde de euro. Din randul primelor 20 de companii in functie de valoarea totala a dividendelor acordate, 6 au oferit un randament…

- Walmart, Samsung, Koch Industries si Hermes au construit unele dintre cele mai mari averi transmise vreodata intre generatii, de la prima pana la a treia generatie. De la batoane Mars la esarfe Hermes, supermarketuri sau hoteluri, la firme de date sau traficanti de droguri, sursa acestor bogatii este…

- Concepute ca asociații de utilitate publica, Organizațiile de Management a Destinației (OMD) ar putea deveni realitate, dupa multe scandaluri și dezbateri. Acestea vor putea funcționa avand la baza colaborarea...

- Ceea ce s-a intamplat, marți, la Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, condusa de catre deputatul PSD de Constanța Iulian Iancu (FOTO), este de domeniul SF, dar, totodata poate fi considerata și o premiera parlamentara....

- Noul Centru de Management al Incidentelor bazat pe realitate hibrida (Mixed Reality) si pe realitate augmentata (Augmented Reality) e un concept care combina realitatea augmentata, senzori si alte dispozitive care asigura conectivitatea si siguranta politistilor si a celor care intervin in situatii…

- Culmea, prima cursa pe care Ryanair o va opera de la Cluj este Londra Southend. Reamintim ca in cursul lunii aprilie, compania irlandeza a decis sa suspende zborurile Oradea – Londra Stansted neașteptand pana in toamna, așa cum au anunțat inițial. Pleaca mai repede! Ryanair renunța…