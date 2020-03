Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul imbolnavirilor cu COVID-19 in Romania a ajuns la 35, dupa ce miercuri dupa amiaza au fost confirmate alte trei noi cazuri. 6 dintre pacienții diagnosticați de la apariția coronavirusului in țara noastra s-au vindecat, potrivit G4media. Este vorba despre: Barbat, 55 ani, București, contact cu…

- Spania, acolo unde traiesc aproape un milion de romani, a luat masuri drastice de protectie fata de raspandirea coronaviruslui. Spania si-a inchis parlamentul si a interzis zborurile din Italia, in conditiile in care tara a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de coronavirus confirmate, informeaza,…

- Numarul de cazuri de coronavirus din lume a ajuns la circa 120.000, fiind consemnate aproape 4.300 de decese, potrivit platformei Arcgis . Aproximativ 66.000 de pacienți bolnavi de Covid 19 s-au vindecat pana acum.Cea mai grava situație pare sa fie la acest moment in Italia, unde bilanțul deceselor…

- UPDATE, 11.03.2020 – Patru noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate, marti seara, la noi in tara; numarul total al bolnavilor a ajuns la 29. Cei mai noi pacienti sunt: un barbat de 57 ani, intors ieri din Italia si care se afla in carantina in Arad; o femeie de 26 ani din Hunedoara;…

- Peste 1100 de noi cazuri de coronavirus și 36 de decese au fost anunțate sambata in Italia. Bilanțul epidemiei in aceasta țara a crescut astfel la 233 de morți și 5061 de infecții. Conform datelor furnizate sambata seara de Protecția Civila din Italia, in aceasta seara, de la inceputul epidemiei s-au…

- Bilanțul provocat de coronavirus in Italia e in creștere alarmanta. Sunt peste 50 de pacienți infectați, arata informațiile transmise sambata... The post Peste 50 de cazuri de coronavirus in Italia. ”Luam in calcul masuri extraordinare”, anunta premierul appeared first on Renasterea banateana .

- Epidemia cauzata de coronavirus tinde sa se transforme intr-o pandemie. In ultimile 24 de ore s-au inregistrat cele mai multe decesuri in China din cauza coronavirus. Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei, care este focarul noii…