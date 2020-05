Stiri pe aceeasi tema

- Primaria orașului Popești-Leordeni face tot posibilul sa-și țina localnicii cat mai departe de noul tip de coronavirus. Astfel, orașul Popești-Leordeni a devenit partener al cadrelor medicale, al Primariei Sectorului 4 și al tuturor celor care fac eforturi deosebite pentru a reorganiza Unitatea de Primiri…

- Romania inregistreaza cel de-al 25-lea deces din cauza infectarii cu CoVid-19. Este vorba de un barbat de 81 de ani din București. Un barbat in varsta de 81 ani, din București a decedat, vineri, dupa ce s-a infectat cu CoVid-19. Acesta a fost internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF…

- Vineri seara au fost raportate alte doua decese in Romania din cauza noului coronavirus, bilantul negru ajungand astfel la 26. Primul a fost raportat decesul unui barbat in varsta de 81 de ani, din București, internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sf. Ioan" din ...

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus a ajuns, astazi, la 25! Este vorba despre un barbat in varsta de de 81 ani, din București, internat, ieri, prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF IOAN, ulterior transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, acolo unde s-a inregistrat,…

- A fost inregistrat decesul numarul 25 in Romania. Este vorba despre un barbat in varsta de de 81 ani, din București, internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF IOAN in 26.03.2020, ulterior transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, acolo unde s- a inregistrat…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca s-a inregistrat decesul cu numarul 25. Este vorba despre un barbat in varsta de de 81 ani, din București, internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF IOAN in 26.03.2020, ulterior transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș,…

- A fost inregistrat decesul numarul 25 in Romania al unui pacient infectat cu coronavirus. Este vorba despre un barbat in varsta dede 81 ani, din București, internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF IOAN in 26.03.2020, ulterior transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase…

- Scene incredibile in Romania, generate de lipsa de echipament medical. Un medic rezident de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului de Urgenta Craiova s-a echipat cu saci de gunoi, prinsi cu leucoplast, halat de unica folosinta, neimpermeabil, si cu o viziera imprumutata de la o colega, pentru…