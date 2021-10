Stiri pe aceeasi tema

- Cazul procurorului care a amendat doi agenți de circulație fiindca aceștia au avut „neobrazarea” de a-l sancționa pentru ca gonea cu mașina cu 86 km/h prin localitate, unde limita era de 50 km/h, a ajuns la Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa ce Curtea de Apel l-a scos basma curata pe magistrat.

- Fiecare zodie prefera o anumita floare in funcție de semnul sub care s-a nascut. Care este planta preferata de tine? Ce dorește fiecare zodie sa primeasca la o zi onomastica sau drept surpriza intr-o zi obișnuita? Florile preferate de fiecare nativ: ce alegere ar face zodiile? Berbec – Dorința lui este…

- Pe strada Donath din municipiul Cluj-Napoca s-au creat blocaje in trafic miercuri dimineata. Cauza ar fi nu doar inceputul scolii, ci timpii aberanti de la bariera de trecere peste calea ferata de pe Taietura Turcului, care a fost lasata 40 de minute.

- Tzanca Uraganu face el ce face și iese la rampa nu doar cu piesele pe care le lanseaza, dar și cu ceea ce i se intampla pe plan amoros. Daca pe YouTube este mereu numarul unu, manelistul, la capitolul iubire, intampina cateva probleme și asta din cauza femeilor pe care le-a cucerit și despre care spune…

- Spanacul este unul dintre cele mai sanatoase alimente. Unii nu sunt prea incantați de gustul lui, insa exista mai multe metode prin care poate fi preparat. In acest mod va bucurați de toate vitaminele și mineralele sale și veți avea parte și de o masa sanatoasa. Iata Cele mai bune rețete de mancare…

- Daca nu știi de unde sa incepi sa studiezi modalitațile prin care partenerul tau iși arata iubirea, astrologia iți poate da cateva idei despre cum se poarta nativii din fiecare zodie atunci cand sunt indragostiți. BerbecBerbecul este plin de energie și entuziasm, dornic mereu de acțiune și de aventura,…

- Fostul judecator de la Curtea de Apel Chișinau Mihail Ciugureanu, invinuit de abuz in serviciu și pronunțarea cu buna-știința a unor incheieri ilegale, scapa basma curata. Se intimpla dupa ce la 11 iulie curent, un complet de judecatori de la Curtea Suprema de Justiție (CSJ) a menținut hotarirea Curții…

- CARANSEBEȘ – In ultimele zile, a circulat in spațiul public informația ca cei de la AquaCaraș, pentru a-și eficientiza activitatea, ar vrea sa taxeze apa de la fantanile publice pentru ca se scurge in rețeaua de canalizare. Noua gaselnița a operatorului de apa și canal a ajuns și la urechile primarului…