- Lsand in spate zgomotul urban și viața in viteza, drumețul in cautare de liniște ajunge in Muntii Poiana Rusca. Munții, situați aproximativ la sud de raul Mureș, la nord-est de raul Timiș și la vest de raul Strei, ascund cea mai mica zona locuita din Romania. Aici drumețul, spre surprinderea sa, va…

- In ultimii doi ani, mai ales in contextul COVID și al problemelor și incertitudinilor aduse de noul coronavirus, s-a atins – nu o data – și chestiunea „suferințelor” sistemului medical. Cum sta Romania cand vine vorba de numarul medicilor de la sate, raportat la cel de la nivel urban? Un studiu – ale…

- Muntii Apuseni au fost inclusi de postul CNN intr-un top cu 17 destinatii din Europa care merita vizitate in acest an, informatia fiind distribuita de Ministerul Turismului din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- ”Acordarea voucherelor de vacanta pentru 2022 la inceput de sezon estival si expirarea tichetelor neutilizate din anii trecuti (din 2019 si 2020) la finalul lunii iunie au dus la o crestere accentuata a rezervarilor in ultimele saptamani. Asa cum era de asteptat, aceste stimulente financiare au fost…

- Vrancea este pe primele locuri din Romania intr-un clasament al numarului de locuințe construite in ultimii zece ani raportat la numarul de locuitori ai județului. Analiza publicata de hotnews.ro arata ca Vrancea se afla pe locul 7, inaintea unor județe precum Brașov, Iași, Bihor. Cu 6591 locuințe la…

- Reprezentanții din Asociația Delta Dunarii au facut un apel disperat catre agențiile de turism din Romania care vand turiștilor un produs toxic pentru Delta. Ce trebuie sa știe turiștii in acest sens.

- Povestea Eturia, agenție de turism specializata in vacanțe exotice, a inceput in 2007, chiar inainte de criza economica din 2008. De atunci și pana in prezent, agenția a trecut printr-o serie de provocari, pastrandu-și nișa pe care a fost creata. ”Incerc sa nu ma uit la o decizie luata in urma cu…

- Romania este o țara spectaculoasa, lucru descoperit in fiecare an de din ce in ce mai mulți turiști straini care se minuneaza de frumusețile locului. Natura ne-a oferit reale oaze de liniște in special in unele zone care pare ca sunt desprinse din filme. O plaja salbatica din Romania arata exact ca…