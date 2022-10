Mașina electrica Mobilize Solo de la Renault are doar 1,37 m lungime și este conceputa pentru o singura persoana, transmite producatorul francez Renault, intr-un comunicat al grupului . Vehicului va fi prezentat, in premiera, la Salonul Auto de la Paris (17-23 octombrie). Au fost publicate primele fotografii ale modelului Renault Mobilize Solo. Mașina are un singur loc și aduce cu un scuter cu acoperiș. Mașina electrica cu trei roți are doar 1,37 metri lungime, 0,9 metri lațime și 1,75 metri inalțime. Un joystick și mai multe butoane sunt instalate in cabina, pe un bord subțire. Solo Concept se…