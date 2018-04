Stiri pe aceeasi tema

- Lupta pentru achiziționarea clubului lui Dinamo continua dupa ce Ionuț Negoița a a anunțat ca va vinde echipa. Dupa ce omul de afaceri Adrian Thiess a declarat ca negociaza in numele unui grup de investitori, și suporterii lui Dinamo au demarat proiectul pentru a cumpara clubul. Asociația Dinamoviști…

- Un barbat din India, impatimit al jocurilor de noroc, și-a jucat și pierdut soția și cei doi copii la o partida de noroc. Moshin, cunoscut in New Delhi, și-a pus la bataie propria familie in timpul unei partide jucata impotriva lui Imran. Dupa ce a caștigat, Imran a mers sa iși ridice premiul, pe soția…

- Apple va lansa marți un iPad și mai ieftin, de 259 de dolari bucata, in cadrul unui evenimdent dedicat educației, gigantul american sperand ca noua tableta va putea face o concurența mai buna pentru Chrombook-urile aduse pe piața de catre Google și partenerii sai. Un MacBook Air cu preț redus ar urma…

- Primul meci de oina jucat in India a fost o partida demonstrativa gazduita de capitala New Delhi, cu sprijinul Federatiei Romane de Oina, al carei presedinte este constanteanul Nicolae Dobre.Acum cateva luni, am fost contactat de Narander Kumar din New Delhi , un pasionat al sporturilor cu mingea mica…

- Grupul informatic american Apple Inc. poarta pentru prima data discutii cu companiile miniere pentru a cumpara cobalt direct de la ele, in ideea de se asigura ca va avea suficiente cantitati din acest ingredient cheie pentru productia de baterii, pe fondul ingrijorarilor ca explozia vanzarilor de vehicule…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a precizat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca patru aeronave, existand si o proiectie pentru achizitionarea a inca 36 de aeronave F16.

- Oficiali din Emiratele Arabe Unite au afirmat, luni, ca avioane de lupta din Qatar au interceptat o aeronava civila ce efectua un zbor de rutina catre Bahrain, insa autoritatile de la Doha au negat aceasta acuzatie, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.