Cea mai mare tranșă de vaccinuri Pfizer/BioNTech livrată în România Luni, in Romania va fi livrata cea mai mare tranșa de vaccinuri anti-coronavirus produse de Pfizer/BioNTech. Este vorba despre o cantitate de 1.091.610 de doze Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana și vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in condiții optime de siguranța, in containere speciale, cu gheața carbonica și folie etanșa. Astfel, procesul de vaccinare continua atat in centrele din București, cat și din țara, dozele fiind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

