Un numar de 511.290 de doze Pfizer vor ajunge, luni, in Romania. Serul anti-COVID va fi distribuit in centrele de vaccinare din țara. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in […] The post Cea mai mare tranșa de vaccinuri Pfizer ajunge in Romania. Peste 500.000 de doze, repartizate in țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .