- A zecea și cea mai mare tranșa de vaccin Pfizer BioNTech va ajunge in Romania. Peste 200.000 de doze vor fi distribuite in toata țara Cea de-a zecea tranșa a vaccinurilor Pfizer/BioNTech va ajunge luni in Romania. Aceasta este cea mai mare tranșa, dupa ce in urma cu o saptamana au fost livrate cu cateva…

- A zecea transa de vaccin de la Pfizer BioNTech, care consta in 201.240 doze, soseste luni in tara. ”Maine, 22 februarie, soseste in Romania, pe cale aeriana, cea de a zecea transa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 201.240 doze de vaccin. Acestea vor ajunge pe aeroporturile din…

- A zecea tranșa de vaccinuri Pfizer/BioNTech va sosi luni in Romania. Sunt peste 200.000 de doze, aceasta fiind cea mai mare tranșa de pana acum, dupa ce in urma cu o saptamana au fost livrate cu doar cateva mii mai puține.

- Maine, 22 februarie, sosește in Romania, pe cale aeriana, cea de a zecea tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 201.240 doze de vaccin. Acestea vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare,…

- Astazi sosesc in Romania 163.800 de doze de vaccin Pfizer BioNTech sosesc luni in Romania, aceasta fiind a saptea transa livrata de producator. Urmatoarea transa va ajunge in Romania pe 8 februarie, potrivit unui comunicat al Comitetului national de vaccinare. Cele 163.800 doze Pfizer BioNTech vor fi…

- Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 a transmis luni ca marți va sosi in țara urmatoarea tranșa de vaccinuri. Citește și: Guvernul Cițu vrea sa inghete venituri in 2021: indemnizația de hrana, sporuri, prime, salariile profesorilor, pensii…

- Din informatiile furnizate de firma producatoare, 140.400 de doze de vaccin de la Pfizer BioNTech vor sosi maine, 29 decembrie, in tara, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Timisoara si ClujNapoca.

- A doua tranșa de vaccinuri anti-COVID urmeaza sa soseasca marți, 29 decembrie, in Romania. Este vorba despre 140.400 de doze de vaccin de la Pfizer BioNTech, care de aceasta data vor fi transportate pe cale aeriana, urmand sa ajunga pe aeroporturile din Otopeni, Timișoara și Cluj- Napoca.