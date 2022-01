Stiri pe aceeasi tema

- O companie americana, numita Lodge Cast Iron, a realizat cea mai mare tigaie de fonta din lume, pe care a transportat-o de la fabrica la viitorul Muzeu de Fonta Lodge cu un camion „gabarit depasit”, scrie revista Food and Wine, citata de Libertatea.

- O companie americana care produce tigai din fonta, numita Lodge Cast Iron, ar putea praji 27 de oua de struț in tigaia imensa pe care a produs-o saptamana trecuta și a dus-o de la fabrica spre muzeu cu un camion „gabarit depașit”, scrie revista Food and Wine . Saptamana trecuta, un camion de mari dimensiuni…

- Prinși sub gramezi de daramaturi la serviciu sau acasa, oamenii care au supraviețuit tornadelor care au lovit centrul și sudul SUA la sfarșitul saptamanii trecute povestesc ca in cateva minute totul a fost distrus in jurul lor. „Este ca o zona de razboi sau ceva ce vezi doar in filme”, a povestit unul…

- Furtunile devastatoare declanșate de peste 30 de tornade în zona centrala și sudica a SUA ar fi facut peste 80 de morți, potrivit ultimului bilanț al autoritaților citate de CNN, zeci de cladiri fiind spulberate. 40 din peste 100 de muncitori blocați într-o fabrica de lumânari au fost…

- Cele peste 30 de tornade care s-au dezlanțuit in noaptea de vineri spre sambata in șase state din centrul și sudul SUA au lasat in urma cel puțin 80 de morți, potrivit celui mai recent bilanț anunțat de autoritați. Echipele de salvare continua sa caute supraviețuitori in cladirile puse la pamant, iar…

- Furtunile urmate de tornade devastatoare au avut loc vineri seara și sambata dimineața in mai multe zone din centrul și sudul Statelor Unite. In urma lor au ramas cladiri prabușite, transformate in moloz, iar oficialitațile se tem ca numarul morților ar putea depași 80, conform CNN. Numai in Kentucky,…

- Autoritațile au transmis ca peste 55 de milioane de americani sunt in pericol din cauza furtunilor. Valul de tornade a lovit statele americane Arkanses, Missouri, Tennessee, Kentucky și Illinois."Ma tem ca peste 50 de oameni au murit in Kentucky. Vin confirmari pentru fiecare in parte, insa vom pierde…