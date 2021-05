Stiri pe aceeasi tema

- Mai este puțin și concurenții de la Asia Express se pregatesc sa plece, iar prietenii le dau ultimele sfaturi inainte de marea competiție. Printre ei, și Ruby, fosta concurenta de la Asia Express, i-a dat mici sfaturi de ”supraviețuire” bunului sau prieten, Connect-R. Artistul a martuirisit ca bruneta…

- Alexandra Ungureanu va participa la Asia Express sezonul 4- Drumul Imparaților , alaturi de mama ei, in care are mare incredere. Invitata la Xtra Night Show, cantareața a marturisit de ce a luat aceasta decizie. Artista a ținut sa precizeze ca are teama de inalțime și spațiile inchise. „Am niște tabieturi…

- Cei mai noi concurenți de la Asia Express sunt pregatiți pentru aventura vieții lor, iar printre ei se numara și Alexandra Ungureanu impreuna cu mama sa. Cantareața a marturisit la Xtra Night Show ca are mari emoții, dar și frica de inalțime și spațiu inchis.

- Noul sezon al show-ului Asia Express o va avea ca prezentatoare pe Irina Fodor, soția lui Razvan Fodor. Irina prezinta pentru prima data aceasta competiție televizata și s-a declarat extrem de entuziasmata ca poate lua parte la o astfel de experiența unica in viața. Soția lui Fodor a inlocuit-o pe Gina…

- Surpriza pentru fanii Asia Express. Au aparut noi informații despre cine vor fi noii concurenți ai celui mai dur reality-show care se desfașura pe meleaguri asiatice. Cine va mai participa, in afara de Connect-R și Shift la show-ul de la Antena 1 și unde se vor desfașura probele. Nume surpriza in noul…

- Suzana și Daciana Vlad, gemenele Maramureșului, așa cum au fost numite, au vorbit la Star Matinal de la Antena Stars despre cel mai greu moment al vieții lor. Cele doua artiste de muzica populara și-au deschis sufletul și au povestit despre durerea care le-a marcat, dupa ce și-au pierdut tatal de Revelion.

- Veste mare in showbiz. Cristina Cioran se pregatește ca in doar cateva luni sa-și stranga copilul in brațe, asta dupa ce a anunțat ca e gravida! Ce spune vedeta la Antena Stars despre sarcina.