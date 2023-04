Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a pierdut cel putin sase radare de contrabaterie Zoopark-1M si va avea probleme in a le regenera din cauza sanctiunilor, a anuntat Ministerul Apararii din Marea Britanie, conform The Guardian.Incepand cu 23 martie 2023, fortele operationale speciale ucrainene au lansat imagini ale unui radar…

- Fostul premier al Regatului Unit, Boris Johnson, a avertizat ca securitatea Marii Britanii ar putea fi in pericol daca Ucraina nu caștiga in fața agresiunii rusești, potrivit The Guardian. Intr-un interviu acordat Sky News inainte de implinirea unui an de la invazia totala a Rusiei in Ucraina, Johnson…

- Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner, a declarat ca ar putea dura doi ani pentru ca Rusia sa controleze pe deplin regiunile Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, doua regiuni pe care Moscova le considera obiective cheie ale razboiului, relateaza The Guardian. Fii la curent…

- Spionajul militar din Ucraina a sustinut ca Rusia ar urma sa ordone mobilizarea a 500.000 de recruti in ianuarie, in plus fata de cei 300.000 chemati la arme in octombrie, un alt semnal aparent ca Vladimir Putin nu are intentia de a pune capat razboiului, scrie The Guardian, citat de News.ro. Vadim…

- Bilantul loviturii ucrainene din seara Anului Nou asupra unei cladiri unde stationau soldati rusi la Makiivka, in estul Ucrainei, a urcat la 89 de morti, a anuntat marti seara Ministerul rus al Apararii, citat de AFP. „Numarul camarazilor nostri morti a ajuns la 89”, a declarat generalul Serghei Sevriukov…

- Kievul a anuntat marti ca fortele ucrainene au ucis sau ranit aproximativ 500 de soldati rusi intr-un atac de artilerie in regiunea Herson, din sudul Ucrainei, informeaza DPA. ”Pierderile inamicului se ridica la 500 de morti sau raniti”, a mentionat Statul Major al armatei ucrainene. Atacul a avut loc…

- Ministerul Apararii al Rusiei a anuntat moartea a 63 de militari ruși ca urmare a unui atac al Forțelor Armate ale Ucrainei, cu sistemul de rachete cu lansare multipla HIMARS, asupra locației militarilor ruși din localitatea Makiivka, republica populara Donețk (recunoscuta doar de Rusia - n.r.),…