Cea mai mare scurgere de informații de pînă acum: hackerii au spart miliarde de parole Un forum popular de hackeri a publicat un fișier care conține aproape 10 miliarde de parole compromise. Aceasta scurgere este una dintre cele mai mari din istorie. Pe 4 iulie, un utilizator nou inregistrat pe un forum popular de hackeri a publicat in spațiul public un fișier conținind aproape 10 miliarde de parole sparte. "Craciunul a venit mai devreme anul acesta. Va prezint noua lista d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

