- "Romani, ramaneți și va rugați acasa, iar la miezul nopții ieșiți pe balcoane sau in curți și cantați Hristos a Inviat și spuneți, in cor, Tatal Nostru!”, transmite Biserica Ortodoxa Romana la ceas de mare sarbatoare. In acest an slujba de Inviere se desfașoara fara credincioși, iar lumina…

- In urma discuțiilor avute intre Primaria Blaj, protopopiatele și parohiile de pe raza municipiului Blaj, Poliția Blaj, Poliția Locala Blaj și reprezentanții Jandarmeriei, pe raza municipiului Blaj au fost luate masuri pentru ca Sarbatorile Pascale sa se desfașoare in cele mai sigure condiții, conform…

- Catolicii și protestanții din intreaga lume se pregatesc sa celebreze in noaptea de sambata spre duminica Invierea Domnului, in condiții de izolare de neinchipuit cu doar cateva luni in urma. Va fi un Paște pe care creștinii il vor trai pe internet sau in fața televizoarelor, unde vor fi transmise ceremoniile…

- „Ce e ordin se executa”: Toate bisericile din Brasov vor respecta cadrul anuntat de Patriarhie pentru randuielile pentru Paste! Protopopiatul Brasov au stabilit procedurile locale pentru noaptea de Inviere. Regula generala, anuntata de Patriarhie, va fi respectata intocmai. Mai exact, slujbele…

- Epidemia de coronavirus din Romania ii va ține pe romani in case in noapte de Inviere. Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) a transmis un mesaj important pentru creștini.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a refuzat ferm toate apelurile venite din partea prelaților romani pentru deschiderea bisericilor in noaptea de Inviere. Bulgaria lasa liber credincioșilor, la slujba de Paște, dezinfecteaza icoanele și impune doar menținerea distanței de siguranța intre enoriașii…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a spulberat sperantele romanilor care voiau sa mearga in noaptea Invierii la Biserica. Acesta a transmis ca, momentan, nu exista o alte cale pentru a lupta cu coronavirusul decat statul acasa.