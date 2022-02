Cea mai mare sală de sport din România va fi construită în inima Moldovei (P) Mult timp, in Romania, sportul a fost pus la coada prioritatilor de catre autoritati. Nu i s-a acordat atentia cuvenita, nu s-a investit atat cat ar fi trebuit, nici in baze sportive, nici in oameni care sa faca performanta. In ultima perioada insa, vreau sa cred ca lucrurile s-au schimbat in bine. Am inceput sa punem mai mult pret pe importanta sportului si sa le acordam sportivilor nostri respectul cuvenit. De asemenea, am inceput sa investim mai mult in sali de sport. Iar o investitie de anvergura va fi demarata si in Iasi. Vorbim despre constructia celei mai mari sali de sport din Romania.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Licitatia pentru construirea Salii Polivalente a fost anulata. Decizia a fost luata de conducerea Primariei dupa ce au fost actualizati indicatorii tehnico-economici. Refacerea devizului a dus la o crestere a costurilor de aproape 60-, de la 213 milioane lei la circa 340 milioane lei. Aceasta crestere…

- Bugetul de dezvoltare e 135 de milioane de euro, mare parte fiind proiectele cu finantare europeana deja incepute: cai de rulare, linii de tramvai, termoficare. Lucrarile la Sala Polivalenta vor demara in forta: 140.000 de euro pentru avize si verificari. In schimb, numai subventia la CTP e in jur de…

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” a lansat licitatia de 4,2 miliarde lei pentru lucrari de intretinere prin inlocuirea la rand a elementelor componente ale suprastructurii caii, pe o lungime de maximum 1.461 km din reteaua feroviara. ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a lansat licitatia pentru lucrari…

- ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a lansat licitatia pentru lucrari de intretinere prin inlocuirea la rand a elementelor componente ale suprastructurii caii, pe o lungime de maximum 1.461 km din reteaua feroviara, lucrari care au drept scop readucerea liniilor in parametri proiectati si circulatia…

- Astfel se intreaba Serban Tiganas, secretar general al Uniunii Internationale a Arhitectilor, despre felul in care va fi perceputa constructia din Moara de Vant. Ionel Oancea, fost arhitect-sef al municipiului Iasi, considera proiectul „formalist", iar in cazul amplasamentului crede ca ar fi fost mai…

- Primarul Cosmin Morega a intrunit sambata, 1 ianuiarie, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, iar principalul punct pe ordinea de zi este situația grava in ceea ce privește la alimentarea cu agent termic și apa calda a populației orașului gorjean cu aproape 20.000 de locuitori. Prin intermediul…

- Proiectul realizarii Salii Polivalente „Regina Maria” și consolidarea intregului campus al Școlii Normale „Vasile Lupu” au fost doua importante obiective de investiții aflate pe agenda intalnirilor pe care primarul Mihai Chirica le-a avut recent cu prim – ministrul Nicolae Ciuca. „Din toate perspectivele…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, ca in cazul crimei de la Iasi, in care doi tineri au fost omorati, se asteapta decizia instantei din Italia, pentru a-l extrada pe vinovat. „Vorbim despre o ancheta penala in curs. In urma acestei anchete, din fericire, am reusit intr-un timp…