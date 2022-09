Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 73% dintre restaurantele din Romania se confrunta cu risipa alimentara, in topul celor mai aruncate produse fiind materiile prime - fructe, legume, carne - in proportie de 70%, urmate de mancarurile deja preparate (30%), arata un studiu de profil, realizat in perioada aprilie - august…

- Uniunea Europeana arunca anual mai multa mancare decat importa și ar putea reduce inflația la alimente doar prin reducerea risipei la nivelul fermelorr, scrie ziarul britanic, care citeaza un raport realizat de Feedback EU, o organizație non-profit creata pentru a contribui la

- Baloane de sapun sunt in atmosfera aproape peste tot la festivalul Fall in Love 2022 din Mogoșoaia. Dupa poarta de la intrare, asta este primul lucru pe care il remarci. Sunt produse de mai multe aparate speciale in diferite locuri din parc.

- Proiectul „Turdenii reduc risipa alimentara” și-a propus o campanie de educare a populației locale și implementarea de masuri concrete de redus risipa alimentara in Turda in perioada 01.03.2022 – 31.07.2022. Din fericire, parteneriatele continua atat cu liceele cat și cu companiile din planul proiectul.…

- Lanțul supermark Waitrose din Marea Britanie a anunțat luni ca va elimina datele de valabilitate de consum de pe aproape 500 de produse proaspete pentru a combate risipa de alimente. Incepand din septembrie, Waitrose va elimina etichetele cu mențiunea „a se consuma de preferința inainte de” (best before)…

- DSVSA Alba desfașoara acțiuni de verificare la sali de evenimente, restaurante, cantine și tabere școlare. Ce vor controla inspectorii DSVSA Alba desfașoara acțiuni de verificare la sali de evenimente, restaurante, cantine și tabere școlare. Ce vor controla inspectorii Direcția Sanitara Veterinara și…

- Un restaurant din Bucuresti a fost amendat de catre comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) si inchis temporar pentru mai multe nereguli, printre care alimente expirate, zone ruginite si peste expus la o temperatura mai ridicata decat cea indicata. Unitatea a fost redeschisa…

- La un moment dat, cu toții am aruncat mancarea din frigider la gunoi. Fie ca era un borcan vechi și expirat de sos de roșii, fie ca erau resturi de mancare, cu toții, indivizi, companii sau producatori, contribuim la ceea ce generic numim risipa alimentara.