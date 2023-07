Unul dintre liderii celei mai mari rețele de distribuție de canabis din zona Moldovei a fost prins de polițiști, arata IGPR intr-un comunicat emis miercuri. IGPR anunța ca, in urma a doua acțiuni de prindere in flagrant delict a patru persoane banuite de trafic de droguri, efectuate in 22 martie, polițiștii și procurorii DIICOT au […] Articolul Cea mai mare rețea de distribuție de canabis din zona Moldovei, destructurata de polițiști a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .