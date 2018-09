Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Facebook a inceput sa lanseze pe plan global platforma sa video Watch, care ofera acces la continut video original, de la stiri pana la sport, intrand astfel in competitie cu serviciul YouTube al Alphabet (Google), spre exemplu, scrie Reuters. Creatorii de continut care au conturi…

- Grupul german Delivery Hero SE, una dintre cele mai mari platforme de comenzi si livrari de mancare la nivel global, prezent pe piata romaneasca prin operatiunile foodpanda , anunta achizitia integrala a hipMenu .

- Mult-asteptata parada militara anuntata de Donald Trump pentru Ziua Veteranilor nu va avea loc. Pentagonul a amanat evenimentul preconizat sa marcheze centenarul incheierii primului razboi mondial din cauza costurilor prea mari.

- Are un acumulator mai mare, un stilou care poate comunica de la distanta cu telefonul si o camera dotata cu inteligenta artificiala. Pretul? De la o mie de dolari in sus, in functie de memorie. Experţii din domeniu nu au fost impresionaţi de noile capacităţi şi spun că…

- Comisia Europeana va amenda Google cu 4,3 miliarde de euro pentru abuz de poziție dominanta in privința Android, cea mai mare amenda pentru o astfel de speța din istoria UE, scrie libertatea.ro.

- HTC nu mai este aceeasi companie care in urma cu zece ani lansa primul smartphone cu Android, modelul Dream, numit la acel moment Google G1. In ultimii cativa ani, vanzarile de smartphone-uri ale producatorului taiwanez au scazut semnificativ, in ciuda faptului ca acestea tin pasul in termeni tehnologici…