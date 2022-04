Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Los Angeles era pregatita sa-l aresteze pe Will Smith la gala Premiilor Academiei, duminica, pentru ca l-a palmuit pe prezentatorul Chris Rock, a spus producatorul ceremoniei, scrie Reuters. Autoritatile nu au actionat in niciun fel pentru ca Rock a refuzat sa depuna plangere, a spus…

- „Autoritatile din Romania ar trebui sa inceapa o campanie de atragere a investitorilor care s-au retras din Rusia, in urma razboiului. Tara noastra ocupa o pozitie strategica foarte buna, inca stam bine in ceea ce priveste costurile, insa ne trebuie o strategie coerenta centrata pe nevoile investitorilor”,…

- Cel puțin șapte incendii au fost depistate in zona de excludere a Cernobilului prin intermediul imaginilor prin satelit realizate de Agenția Spațiala Europeana, potrivit unui comunicat al parlamentului ucrainean. Incendiile forestiere au izbucnit in vecinatatea reactorului nuclear. Ucraina afirma ca…

- Primii refugiați sosesc in Sighetu Marmației dar și in zona Suceava pentru a incerca sa se indeparteze cat mai mult de situația de dupa atacul rusesc asupra Ucrainei. Familiile vin la rude, in special și nu in locurile de cazare amenajate de autoritațile romane pentru a-i primi pe refugiați. In județul…

- Mulți ucraineni speriați din cauza razboiului au decis sa paraseasca țara. In județul Suceava, la granița cu Romania, s-au format cozi mari de mașini. Vehiculele s-au așezat pe doua randuri, iar coada se intinde pe doi kilometri.Potrivit unui corespondent Europa FM, ucrainenii care și-au parasit casele…

- Locuitorii din South Lake Tahoe, statul american California, sunt exasperați de „Hank the tank” (n.r. „Tancul Hank”, ursul care le fura mancarea și le avariaza gospodariile. Autoritațile au primit peste 150 de reclamații, dupa ce, in ultimele șase luni, salbaticiunea a intat in cel puțin 40 de case,…

- Romanul Alexandru Olteanu a fost trimis in judecata, in Irlanda, pentru 25 de capete de acuzare si o acuzatie de furt, acuzat ca a pus la cale o inselaciune de 22 de milioane de euro.Alexandru Olteanu (25 de ani) a fost extradat in Irlanda pe 4 februarie. El va fi judecat pentru 11 capete de acuzare…

- Autoritatile din Minneapolis au dat publicitații imagini video, preluate apoi de televiziunile americane, in care este prezentata uciderea unui barbat de culoare de catre Politie in același oraș unde George Floyd a murit in 2020, a relatat AFP, preluata de news.ro . Amir Locke, un tanar de culoare in…