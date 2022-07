Stiri pe aceeasi tema

- Romania deține cea mai mare piscina naturala din vestul Europei, iar aceasta e amanejata in județul Maramureș, pe o suprafața de 18.000 de metri patrați. Aici anual vin mii de turiști dornici sa se relaxeze, iar destinația e perfecta mai ales pentru iubitorii de sporturi nautice.

- Crucea Caraiman e considerata cea mai inalta crucea din lume amplasata pe un varf montan, insa Romania are mai multe astfel de cruci amplasate in munți sau dealuri inalte, iar Crucea lui Mihai Viteazu se afla pe locul 5 in țara. Aceasta are o poveste istorica deosebita, iar in anul 2010 crucea de aproape…

- In perioada 6–11 septembrie are loc Turul Romaniei, una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism rutier din sud-estul Europei și unul dintre cele mai importante evenimente cicliste internaționale din Romania. Editia din acest an, cea de-a 55-a, se va desfașura pe un traseu de peste 850 km si va…

- Chiar și Romania are propria sa ”Meteora”, asta deoarece numita chiar și Meteora Romaniei, Manastirea Cetațuia Negru Voda e considerata cea mai aspra sihastrie romaneasca. Aici transportul se face doar pe jos, iar alimentele, materialele și apa se transporta cu un funicular.

- Multe persoane se intreaba unde au trait dinozaurii și care este locul din Romania. Ei bine, Țara Hațegului este un loc istoric și etnografic din colțul de sud-vest al Transilvaniei, județul Hunedoara. Geoparcul Dinozaurilor este o arie naturala care este protejata inca din anul 2004.

- Un proiect inovator s-a concretizat in 2021 in Maramureș, la 10 kilometri de Baia Mare, in localitatea Cicarlau. Este vorba de cea mai mare piscina naturala din Europa de Est și a 7-a cea mai mare piscina amenajata din lume, conform Wikipedia. Cu o suprafața de 18.000 metri patrați, piscina naturala…

- Sfarșitul celui de Al Doilea Razboi, cu infrangerea Germaniei naziste, a prelungit dramatic, cu zeci de ani, o soluție acceptabila. Faptul ca Germania platește și azi daune morale și materiale victimelor de razboi reprezinta un inceput de jurisprudența utila perfect aplicabila orcand și oriunde in situații…