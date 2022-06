Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare pensie din judetul Vaslui o incaseaza un fost judecator, care primeste in fiecare luna aproape 28.000 de lei. Cea mai mare pensie din Vaslui - 27.825 de lei - este de peste 20 de ori mai mare decat pensia medie pe judet, respectiv 1.314 lei. Vasluiul are una dintre cele mai mici pensii…

- In perioada 14 - 16 iunie 2022, deputatul Vasile Citea participa la cea de-a V-a editie a conferintei internationale "Critical Infrastructure Protection Forum" (CIP Forum V 2022), la initiativa IF Idea Factory Think Tank, care se desfasoara sub Inaltul Patronaj al presedintelui Camerei Deputatilor,…

- Daca unii accepta sa plateasca taxe de protectie catre diverse clanuri mafiote asta nu inseamna ca sunt si de acord cu ele, se tem de repercusiuni si nu au nici o speranta ca ii va ajuta cineva. Exact asa este si cu pensiile speciale. Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), in frunte cu…

- Cum poate fi cumparata vechimea de munca. Acesta este procesul. Incepand cu anul 2021, romanii iși pot cumpara vechimea in munca daca urmeaza toți pașii in acest sens. Trebuie menționat faptul ca un an de pensie consta astfel 6.900 de lei, iar pentru cumpararea unui intreg stagiu, adica 6 ani, asigurantul…

- In timpul controalelor facute la primariile maramuresene, Curtea de Conturi a gasit, abateri cauzatoare de prejudicii. Urmare misiunilor de audit fiind constatate prejudicii in suma totala de 17.703 mii lei (inclusiv accesoriile aferente), din care recuperate operativ 617 mii lei. „Cele mai semnificative…

- Potrivit directorului CJAS, Szekely Vilhelm in aceste momente auditorii Curții de Conturi verifica activitatea instituției din anii precedenți. Este vorba tocmai de anul in care instituția a fost condusa de liberala Doina Sigmirean. Printre ilegalitațile pe care le-ar putea descoperii auditorii se numara…

- Social In Teleorman, numarul pensionarilor a scazut cu aproape 4.000 intr-un an aprilie 6, 2022 09:13 La nivel județului Teleorman, numarul pensionarilor este in continua scadere, așa cum reiese din situația centralizata de Casa Județeana de Pensii Teleorman. Astfel, daca in luna aprilie a anului…

- Verdictul primei instante de judecata la contestatia Asociatiei Euronest contra unui raport al Curtii de Conturi pe subiectul achizitiei spitalului mobil a reaprins conflictul preelectoral dintre PNL si PSD. Amintim ca Tribunalul Iasi a respins cererea Euronest de anulare a amenzii in cuantum de 60…