Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei in primul trimestru din 2018 a fost de 176 de miliarde de lei, in crestere cu 4,2% fata de acelasi trimestru din 2017, a declarat marti, la Guvern, vicepremierul Viorel Stefan, citand „date Eurostat”. „Romania, cu 4,2%, este a cincea economie din UE si consemneaza…

- Romania isi va respecta angajamentele asumate cu institutiile financiare internationale de a mentine deficitul sub 3%, iar masurile luate in anul 2018 vor asigura atat pentru acest an cat si in viitor o crestere economica sustenabila, a declarat ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, la intalnirea…

- Accesul la fondurile europene pentru spitalele din Romania va fi mai facil, odata cu modificarile aduse in sedinta saptamanala de Guvern legii privind reforma in domeniul sanatatii, a anuntat joi Ministerul Fondurilor Europene (MFE). “Printr-o ordonanta de urgenta aprobata in ultima sedinta de Guvern,…

- Consiliul Investiorilor Straini a dat publicitații rezultatele unui sondaj intern care arata ca increderea in mediul de afaceri din Romania a continuat sa scada, in ciuda faptului ca 54% dintre respondenți se așteapta ca veniturile lor sa creasca in acest an. ”Peste 70% dintre respondenți spun ca evoluțiile…

- Piata farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile si tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din mass-media si de situatia de criza din sistemul sanitar, estimarile mergand spre atingerea pragului de 50 de miliarde de lei, se arata intr-o…

- Petru Bogdan Cojocaru, ministrul comunicatiilor si societatii informationale, a decis numirea lui Costin Tudor in funcția de director general al companiei Poșta Romana, potrivit unor surse guvernamentale. Decizia va fi validata luni, intr-o ședința a Consiliului de Administrație al companiei. Posta…

- Fondurile de pensii din Romania au investit aproape 8 miliarde lei pe piata de capital locala, anul trecut, si injecteaza 1-2 miliarde lei ca investitii noi, a declarat Radu Hanga, presedinte al Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF). “Dezvoltarea pe care am vazut-o in ultimii ani se datoreaza…

- Cunoscuta drept un vehement critic al PSD, politologul Alina Mungiu Pippidi a aratat, intr-o intervenție la Realitatea TV, ca Liviu Dragnea a fost transformat intr-o victima de catre presa din Romania, deși nu este mai rau decat alți lideri politici. In plus, ea a apreciat schimbarile facute in PSD,…