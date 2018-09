Stiri pe aceeasi tema

- Situație halucinanta in legatura cu cel mai bine platit pensionar din țara noastra! Pensia celui mai bine platit pensionar din Romania a crescut uluitor.Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS), in fruntea caruia se afla Lia Olguța Vasilescu, a reacționat cu privire la acest caz. Citește…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus ma Mamaia ca pensionarii trebuie sa știe ca vor fi afectați daca PSD nu va mai guverna. ”S-a vorbit mult despre faptul ca cei care au dobândit boli profesionale de asemenea vor fi discriminați în…

- Un numar de 5.014.596 pensionari era inregistrat la finele lunii iulie 2018 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.134 lei, cu 152 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Conform datelor oficiale, numarul…

- Informații explozive de Casa Naționala de Pensii Publice! CNPP a dezvaluit care este cea mai mare pensie speciala din Romania și cine o primește. Suma este de-a dreptul uriașa!Intr-un raspuns oferit site-ului Bugetul.ro, Casa Naționala de Pensii Publice a dezvaluit... Citește AICI care este cea mai…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, si va ramane o luna in dezbatere publica pana in data de 8 septembrie, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV.…

- Veniturile pensionarilor vor creste de cel putin doua ori din 2021, totul dupa aplicarea noilor formule de calcul ce vor fi introduse prin noua lege a pensiilor. Un barbat‎ care are o vechime in munca de 35 ani si care in acest moment are un punctaj mediu anual de 1,8 si o pensie pe care o…

- Liviu Dragnea a dezvaluit cu cât vor crește pensiile românilor în urmatorii ani. ”Despre noua lege a pensiilor, câteva principii: eu îndemn Guvernul ca începând cu luna august sa declanșeze întâlniri, dezbateri.…

- Toate pensiile vor crește iar inechitațile sociale istorice vor fi indreptate, a afirmat președintele PSD Liviu Dragnea. Pensiile romanilor sunt principala preocupare a cabinetului Dancila iar in luna august vor avea loc dezbateri pe aceasta tema. Nicio pensie nu va ramane nemodificata, promite președintele…