- Cea mai mare pensie din Buzau depașește 22.000 de lei, potrivit Casei Județene de Pensii Buzau. Cea mai mare pensie a județului ajunge la suma de 22.312 de lei net. Aceasta este incasata lunar de catre un barbat care a lucrat in mediul privat, in domeniul constructiilor. „Cea mai mare pensie de asigurari…

- Discutia despre cumulul de salarii și pensii nu trebuie generealizata , ci trebuie facuta „de la post la post”, considera Ministrul Muncii, Marius Budai. Totodata, oficialul mai crede ca nu este potrivita interzicerea cumulului acestora. „Nu cred ca e potrivit sa interzicem cumulul de salarii si pensii…

- Știi care este stagiul minim de cotizare ca sa primești pensie? Cați ani trebuie sa munceasca un roman inainte de a se putea pensiona. Raspunsul este unul elaborat și are legatura cu mai mulți factori. Totuși, legea spune clar care este stagiul minim de cotizare ca sa primești pensie. Legea pensiilor…

- Spre exemplu, Romania se afla printre țarile in care oamenii se pensioneaza tarziu, iar varsta medie la nivel european este de 62 de ani.Conform datelor OCDE, țarile unde varsta medie de pensionare este de 65 de ani sunt:RomaniaSuediaIslandaElvețiaLetoniaEstoniaPe de alta parte, țarile unde varsta medie…

- In ciuda faptului ca varsta de pensionare crește in Romania de la un an la altul, exista cateva categorii de angajați care beneficiaza de o reducere semnificativa a acesteia. Cu toții ne dorim sa ieșim mai devreme la pensie. Insa cei care beneficiaza de reducerea varstei de pensionare sunt puțini, și…

- O anumita categorie de romani s-ar putea sa iasa mai devreme la pensie. Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) anunța in ce situație se poate acorda pensia pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard. Iata ce criterii trebuie sa indeplinești!

- Toate categoriile de angajați și angajatori din Romania sunt obligate prin lege sa achite obligațiile catre stat pentru a putea dobandi calitatea de asigurat. In acest fel, orice persoana angajata cu cu contract de munca va beneficia de toate drepturile oferite de legislația romana in vigoare privind…

- Pensii 2023: Cand va crește din nou varsta standard de pensionare pentru femei Pensii 2023: Cand va crește din nou varsta standard de pensionare pentru femei In Romania, potrivit legislației in vigoare, varsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei si de 65 de ani pentru barbati, iar…