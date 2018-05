Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape doua saptamani de colaps, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anuntat, saptamana trecuta, ca Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este functionala. Chiar daca acum problemele se vor rezolva, medicii de familie atrag atentia ca situatia ramane grava. Sistemul, a carui necesitate…

- Platforma informatica va fi oprita programat, luni, intre orele 19:00 si 24:00, pentru rezolvarea problemelor de funcționare, anunța Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. Colegiul Medicilor din Romania spune ca este timpul ca legislativul -Parlamentul Romaniei – sa se implice urgent și sa asigure…

- Peste 9.000 de civili au luat pensie speciala in decembrie 2017, iar printre ei se numara magistrati, piloti, diplomati, parlamentari si grefieri. Civilii ar fi meritat in anul 2017 pensii in valoare totala de 181,27 de milioane lei, in baza contributiei virate la pensie, ca romanii obisnuiti. Insa,…

- Exploziile, incendiile si accidentele rutiere in strainatate au fost principalele cauze pentru cele mai mari daune platite de Omniasig Vienna Insurance Group in 2017, valoarea totala a despagubirilor platite de companie, pe toate segmentele, fiind de circa 626 milioane lei, in crestere cu…

- Numarul de beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari a fost, in februarie 2018, de 810.305 persoane, din care 662.499 pensionari din sistemul public si 147.806 pensionari agricultori, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice. In cazul pensionarilor…

- Un medicament inovator destinat insuficientei cardiace cronice, care a fost inclus conditionat in lista de medicamente, ar putea ajunge in Romania, in acest an, in prezent, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate facand demersuri pentru incheierea unor contracte cost-volum, a anunțat, marți, președintele…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in al patrulea trimestru din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de perioada anterioara. Raportul fata de numarul de salariati era de 9 la 10, potrivit datelor publicate miercuri de Institutului National de Statistica…

- Contribuabilii se pot pensiona si anticipat dar trebuie sa indeplineasca anumite conditii, scrie kanald.ro. Citeste si Viorica Dancila, despre pensii si contributii. Ce se va intampla cu salariile romanilor in 2018 - solicitarea trebuie sa vina cu cel mult 5 ani inaintea implinirii…