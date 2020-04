Cea mai mare parcare de avioane din lume e plină (VIDEO) Cea mai mare parcare de avioane din lume e plina. Coronavirusul ține sute de aeronave la sol, iar cele care zboara au doar cite 12 pasageri. Cea mai mare parcare a companiilor aeriene din lume, aerodromul din Victorville, deșertul californian, e locul in care transportatorii Americii și-au dus 400 de avioane goale, in timp ce au oprit mii de zboruri pe fondul pandemiei de coronavirus, scrie Daily Citeste articolul mai departe pe noi.md…

