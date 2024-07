CrowdStrike a pierdut 7,5 miliarde de dolari, dupa ce a provocat cea mai mare pana IT din istorie. Sistemele nu si-au revenit complet O eroare de soft a aruncat, azi, o lume intreaga in haos. Compania care asigura securitatea cibernetica pentru retelele Microsoft a facut un update programului, lucru care a provocat inchiderea a milioane de computere la nivel mondial. Rezultatul – peste 2.400 de zboruri anulate, 25.000 de curse amanate, spitale si banci in blocaj total si agentii guvernamentale paralizate. In Romania nu au fost afectate institutiile strategice, insa a fost haos pe aeroporturi.…