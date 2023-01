Cea mai mare orezărie din Oltenia, mândria comuniștilor pe vremuri, readusă la viață Pentru mulți romani, cultura orezului se identifica mai degraba cu zona Brailei decat cu sudul țarii și este și de ințeles pana la urma. Doar batranii ce-și mai aduc aminte de vechile plantații de orez din Olt sau Dolj, mandria localnicilor pe vremea comuniștilor. Și pe buna dreptate, pentru ca la Rojiște, in Dolj, de exemplu, se afla cea mai mare orezarie din Romania in urma cu vreo trei decenii. Au trecut anii, comunismul s-a dus, satenii au furat tot ce au putut, canalele de irigații s-au distrus și cu ele s-a dus pe apa sambetei practic toata munca inaintașilor. Terenurile n-au mai putut fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

