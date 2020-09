Stiri pe aceeasi tema

- O operatiune de amploare care i-a vizat pe infractorii de pe internet a permis arestarea a 179 de presupusi vanzatori de produse ilicite in SUA si in Europa, a anuntat Europol, conform Agerpres.Fortele de ordine din SUA au arestat 121 de persoane, in timp ce restul suspecților au fost retinuti in Germania,…

- O vasta operatiune care i-a vizat pe infractorii de pe "dark web", partea ascunsa a internetului, a permis arestarea a 179 de presupusi vânzatori de produse ilicite în SUA si în Europa, a anuntat marti agentia europeana de politie Europol, relateaza AFP și Forbes, potrivit…

- Fața de raportul din ianuarie, care facea referire la întreg anul 2019, și prezenta un deficit de 4,64% din PIB, zilele acestea a aparut raportul final al Ministerului Finanțelor. Conform datelor definitive, deficitul cash a fost de de 48,5 miliarde lei, respectiv 4,58% din PIB.Comparativ…

- Statele UE vor imparți pentru prima data o datorie comuna. Plan istoric pentru relansarea economica a Europei, dupa pandemie Liderii statelor UE, reuniti la Bruxelles incepand de vineri, au aprobat in noaptea de luni spre marti un plan istoric menit sa sustina economia europeana afectata de criza coronavirusului,…

- Astazi are loc la Bruxelles ceea ce cancelarul german Angela Merkel a numit faza decisiva a disputei privind relansarea economica a Uniunii Europene in era pandemiei de COVID. Asta in condițiile in care mai multe state nordice se opun planului propus de Franța și Germania. Libertatea a discutat cu fostul…

- Cel mai probabil, targuielile summitului UE se vor incheia cu un compromis financiar, dupa mai bine de patru zile de jonglerii cu miliardele, negocieri și circ politic. O telenovela inceputa vineri dimineața in care au stralucit țarile „frugale” – Olanda, Suedia, Danemarca, Austria – plus Finlanda.…

- Duminica, discutiile au fost mai aprinse, iar protagonisti au fost presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, si prim-ministrul Olandei, Mark Rutte. Potrivit politico.eu, cand Kurz a decis sa accepte un apel telefonic si a parasit sala de discutii, Macron a spus: „Vedeti?…

- Au trecut aproximativ doua luni de la anunțarea publica a planului Fondului European de Relansare. Acesta a fost prezentat ca un triumf, în special de guvernul italian, care, prin gura premierului sau, a vorbit deschis despre „mari progrese, de neconceput pâna acum câteva saptamâni”.…